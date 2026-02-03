La catena di abbigliamento Piazza Italia in amministrazione giudiziaria L'accusa | si affidava a ditte cinesi indagate per sfruttamento

La catena di abbigliamento Piazza Italia finisce sotto amministrazione giudiziaria. Il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha deciso di mettere la società sotto controllo per un anno. L’accusa principale riguarda il fatto che si affidava a ditte cinesi coinvolte in indagini per sfruttamento. La decisione arriva dopo diverse verifiche e segnalazioni sulle condizioni di lavoro nelle filiere di produzione. Ora, si aspetta il cambio di gestione per chiarire la posizione dell’azienda.

Piazza Italia in amministrazione giudiziaria per un anno: la misura del Tribunale di Prevenzione di Firenze. Non avrebbe vigilato sulle ditte esterne cinesi che avrebbero sfruttato i lavoratori. La società: "Fiducia nei giudici, siamo contro ogni sfruttamento".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Tribunale di Firenze ha messo sotto amministrazione giudiziaria una società di abbigliamento con sede a Nola, Napoli.

Il tribunale di Firenze ha deciso di intervenire sul marchio di abbigliamento Piazza Italia, su richiesta della procura di Prato.

La Procura di Prato ha chiesto – e il Tribunale di Firenze ha concesso – la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per l’azienda di fast fashion Piazza Italia, una catena di basso prezzo con sede a Nola (Napoli) che ha negozi in tutta Italia. Nel 2 x.com

Il tribunale di Firenze ha messo in amministrazione giudiziaria Piazza Italia: le accuse sono le stesse fatte ad altre aziende di abbigliamento nei mesi scorsi, cioè aver agevolato lo sfruttamento di manodopera - facebook.com facebook