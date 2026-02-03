La casa della salute mobile in arrivo ad Atessa per cinque giorni di screening

Da martedì 10 a sabato 14 febbraio, ad Atessa arriverà la casa della salute mobile della Asl di Lanciano Vasto Chieti. Per cinque giorni, i cittadini potranno sottoporsi a screening e verifiche sanitarie direttamente sul posto, senza dover andare in ospedale. L’iniziativa mira a portare i servizi sanitari vicino alle persone, facilitando gli appuntamenti e le visite.

Da martedì 10 a sabato 14 febbraio la casa della salute mobile della Asl di Lanciano Vasto Chieti farà tappa ad Atessa. Si troverà in piazza Garibaldi e il personale sanitario effettuerà diversi screening alla popolazione. Gli esami che si potranno effettuare sono mammografia, paphpv test.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La casa della salute mobile arriva a Lanciano e resta in piazza Camillo Dell’Arciprete dal 3 al 9 febbraio 2026.

