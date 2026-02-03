La casa che Roma stava per perdere | così la Casa dei Crescenzi si è salvata per un soffio

La Casa dei Crescenzi a Roma rischiava di finire sotto i colpi di una demolizione. Per fortuna, l’edificio storico di quasi mille anni si è salvato all’ultimo momento. La proprietà era pronta a perdere il suo patrimonio, ma un intervento deciso ha evitato il peggio, lasciando intatto un pezzo importante della storia della città.

Da quasi mille anni resiste nel cuore di Roma, affacciata sul Foro Boario, ma la sua sopravvivenza non è mai stata scontata: stiamo parlando della Casa dei Crescenzi, uno di quegli edifici che raccontano una storia fatta di crolli, trasformazioni e rischi estremi. Guardandola oggi, incastonata tra architetture più recenti, è difficile immaginare che questa antica dimora medievale sia stata a un passo dalla demolizione. E, soprattutto, che si sia salvata solo grazie a una serie di coincidenze e scelte decisive. LEGGI ANCHE: Cappella di San Lorenzo in Lucina: le immagini del prima e dopo Roma, la Casa dei Crescenzi: un palazzo medievale nato per controllare il Tevere (e salvo per un soffio).🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Casa dei Crescenzi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Casa dei Crescenzi

