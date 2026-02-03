La Bologna di Zangheri | Formidabile quel sindaco

La Sala Borsa di Bologna ha aperto ieri una mostra dedicata a Renato Zangheri, il sindaco che ha guidato la città tra il 1973 e il 1980. La mostra ricorda il suo operato, in occasione del centenario della nascita. Molti cittadini e appassionati si sono ritrovati per ricordare un periodo importante della città e il ruolo di Zangheri, definito da molti “formidabile”. La città, ancora oggi, conserva vivo il ricordo del suo contributo alla crescita di Bologna.

Ha inaugurato ieri la mostra in Sala Borsa dedicata a Renato Zangheri, sindaco di Bologna fra il 1973 e il 1980, nato esattamente cento anni fa. 'A misura d'uomo. Nella Bologna di Renato Zangheri', si presenta come un viaggio fotografico negli anni in cui, spiegano il sindaco Lepore e Walter Tega, uno degli autori, "Bologna divenne internazionale". È in quel periodo, ad esempio, dietro l'impulso dei rifugiati politici che trovano a Bologna un approdo sicuro in fuga dai regimi sudamericani e dalle violenze tardocoloniali in Africa – che nascerà il Centro Studi Cabral. Le manifestazioni per i popoli oppressi del pianeta, a Bologna, sono allora quasi quotidiane: per il Cile, il Vietnam, il Mozambico.

