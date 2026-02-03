La Bergamasca saluta la Fiamma Olimpica da Dalmine e Capriate Poi da Trezzo verso Como a Crespi ci sono i bimbi della materna

Questa mattina, la Fiaccola Olimpica ha attraversato Dalmine e Capriate, dove i cittadini hanno salutato con entusiasmo il passaggio. Poi si è spostata verso Trezzo sull’Adda, e infine si è fermata a Crespi, dove i più piccoli della materna hanno accolto la torcia con gioia. La staffetta prosegue nel territorio bergamasco, portando avanti la sua corsa verso l’obiettivo finale.

LA MATTINATA. Dopo l’incredibile tappa di lunedì 2 febbraio, la Fiaccola Olimpica è ripartita ancora dal territorio bergamasco. Martedì mattina 3 febbraio da Dalmine, poi Capriate fino a Crespi. Nonostante la pioggia, in tanti per il passaggio dei tedofori. Alle 9 il passaggio nel territorio milanese. Martedì 3 febbraio è partita da Dalmine per poi raggiungere Capriate San Gervasio passando poi anche dall’area di Crespi d’Adda, sito Unesco. Si prosegue verso il Comasco, con arrivo serale a Como. La pioggia battente della mattina non ha aiutato, ma comunque la carovana olimpica era posizionata già nelle prime ore del mattino e dalle 7 è stata attivata l’organizzazione con i tedofori pronti per i loro 200 metri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Bergamasca saluta la Fiamma Olimpica da Dalmine e Capriate. Poi da Trezzo verso Como, a Crespi ci sono i bimbi della materna Approfondimenti su Fiamma Olimpica La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso Il 3 febbraio, Como ospiterà la tappa della fiamma olimpica nel percorso verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. A4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano La A4 Milano-Brescia sarà chiusa temporaneamente nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, durante una notte. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fiamma Olimpica Argomenti discussi: Nasce il Lions Club Romano Rocca Viscontea: sport e salute al servizio della comunità; Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (8) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5)...; Atalanta, è ufficiale la cessione di Lookman all'Atletico Madrid; Champions League: Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare dai playoff, il Napoli è fuori. La Bergamasca saluta la Fiamma Olimpica: il passaggio a Dalmine e Capriate. Poi da Trezzo verso ComoDopo l’incredibile tappa di lunedì 2 febbraio, la Fiaccola Olimpica riparte ancora dal territorio bergamasco, da Dalmine. ecodibergamo.it Dopo le sciagure dei giorni precedenti la Torcia Olimpica torna in mano a chi di dovere. Nel suggestivo scenario di Trento, Nadia Battocletti conduce con il suo passo deciso la fiamma olimpica verso quel braciere che tra pochi giorni darà il via all'Olimpiade di - facebook.com facebook La fiamma olimpica ha attraversato Bergamo, passando anche dalla New Balance Arena, la casa dell’Atalanta Bergamasca Calcio Ad accoglierne il passaggio era presente Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate atalanta.it/news/la-fiamma… Li x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.