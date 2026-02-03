La Juventus ha finalmente messo ordine tra le sue questioni più complicate. Fabrizio Romano dice che i bianconeri hanno ricostruito le basi, un lavoro duro che darà i suoi frutti già in estate. Ora si aspetta solo di vedere se le scelte fatte porteranno i risultati sperati.

. Così il giornalista. Il mancato arrivo di Randal Kolo Muani ha lasciato un pizzico di amaro in bocca ai tifosi della Juventus, ma i retroscena svelati da Fabrizio Romano su Dazn gettano una luce nuova sulla strategia bianconera. Nonostante il colpo non si sia concretizzato proprio sul traguardo, l’esperto di mercato invita a guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando come la società sia riuscita a colmare le lacune più urgenti con gli innesti di Jeremie Boga ed Emil Holm. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani, Fabrizio Romano convinto: «La Juve ha ricomposto i cocci, lavoro importante che tornerà utile in estate»

Approfondimenti su Kolo Muani

Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori.

La Juventus si muove sul mercato e punta forte su Kolo Muani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Kolo Muani il PSG è arrabbiato con la Juventus

Ultime notizie su Kolo Muani

Argomenti discussi: Contatti continui per Muani, ma la Juve non si ferma! Romano: Altri 2 attaccanti sono stati proposti; Romano – La Juve sogna il ritorno di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo e gli ostacoli; Le notizie di calciomercato del 27 gennaio 2026: Insigne torna al Pescara, Daniel Maldini va alla Lazio. Il Genoa prende Amorim; Svelati i 2 ostacoli principali che la Juventus deve superare per arrivare a Kolo Muani.

Romano: In mattinata sono continuati i contatti per Kolo Muani. La Juventus ha già parlato con il Psg. Adesso…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ma parlato del sogno della Juventus di arrivare a Randal Kolo Muani: Per quanto riguarda invece il presente per i tifosi della ... tuttojuve.com

Romano: Il Tottenham non ha trovato il sostituto di Kolo Muani. Credo che i bianconeri torneranno sul francese in estateFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Randal Kolo Muani e sul suo mancato ritorno alla Juventus: Sulla Juventus invece come ... tuttojuve.com

No Icardi, no Mateta, no Kolo Muani La Juventus chiude la sessione di calciomercato invernale senza l'acquisto del centravanti, che evidentemente serviva a Spalletti Il mister ha Openda e David a disposizione, mentre attenderà il recupero di Vlahovic - facebook.com facebook

Niente reunion con la Juve: Kolo Muani resta al Tottenham x.com