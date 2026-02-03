Kolo Muani Fabrizio Romano convinto | La Juve ha ricomposto i cocci lavoro importante che tornerà utile in estate
La Juventus ha finalmente messo ordine tra le sue questioni più complicate. Fabrizio Romano dice che i bianconeri hanno ricostruito le basi, un lavoro duro che darà i suoi frutti già in estate. Ora si aspetta solo di vedere se le scelte fatte porteranno i risultati sperati.
. Così il giornalista. Il mancato arrivo di Randal Kolo Muani ha lasciato un pizzico di amaro in bocca ai tifosi della Juventus, ma i retroscena svelati da Fabrizio Romano su Dazn gettano una luce nuova sulla strategia bianconera. Nonostante il colpo non si sia concretizzato proprio sul traguardo, l’esperto di mercato invita a guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando come la società sia riuscita a colmare le lacune più urgenti con gli innesti di Jeremie Boga ed Emil Holm. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Kolo Muani
Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano
Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori.
Kolo Muani Juve, dalla Francia: chiusura definitiva del Tottenham. Ma in estate… Ultimissime
La Juventus si muove sul mercato e punta forte su Kolo Muani.
Kolo Muani il PSG è arrabbiato con la Juventus
Ultime notizie su Kolo Muani
Argomenti discussi: Contatti continui per Muani, ma la Juve non si ferma! Romano: Altri 2 attaccanti sono stati proposti; Romano – La Juve sogna il ritorno di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo e gli ostacoli; Le notizie di calciomercato del 27 gennaio 2026: Insigne torna al Pescara, Daniel Maldini va alla Lazio. Il Genoa prende Amorim; Svelati i 2 ostacoli principali che la Juventus deve superare per arrivare a Kolo Muani.
Romano: In mattinata sono continuati i contatti per Kolo Muani. La Juventus ha già parlato con il Psg. Adesso…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ma parlato del sogno della Juventus di arrivare a Randal Kolo Muani: Per quanto riguarda invece il presente per i tifosi della ... tuttojuve.com
Romano: Il Tottenham non ha trovato il sostituto di Kolo Muani. Credo che i bianconeri torneranno sul francese in estateFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Randal Kolo Muani e sul suo mancato ritorno alla Juventus: Sulla Juventus invece come ... tuttojuve.com
No Icardi, no Mateta, no Kolo Muani La Juventus chiude la sessione di calciomercato invernale senza l'acquisto del centravanti, che evidentemente serviva a Spalletti Il mister ha Openda e David a disposizione, mentre attenderà il recupero di Vlahovic - facebook.com facebook
Niente reunion con la Juve: Kolo Muani resta al Tottenham x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.