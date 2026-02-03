Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme fuga romantica a Londra | il jet la spa e la cena privata

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Londra durante un fine settimana romanticissimo. La coppia ha passato del tempo tra un volo privato, una spa e una cena riservata, lasciando intendere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. I testimoni parlano di un weekend molto intimo e senza sorprese, tra sguardi complici e momenti di relax.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si frequentano. No, non si tratta di un semplice rumor perché la coppia è stata avvistata da più persone a Londra durante quello che la stampa britannica ha definito a tutti gli effetti un "weekend romantico". Il tabloid The Sun ha riportato in esclusiva mondiale molti dettagli della fuga amorosa che il pilota di F1 e l'imprenditrice americana si sono concessi alla fine di gennaio. Jet, elicotteri e guardie del corpo. Kim Kardashian e Hamilton avrebbero soggiornato nell'esclusivo country resort Estelle Manor nei Cotswolds, dove le suite possono costare anche mille sterline a notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

