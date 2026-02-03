Kia spinge sull’elettrico agli Australian Open 2026 tra record e sfide future

Kia porta l’elettrico agli Australian Open 2026. La casa automobilistica ha scelto il torneo come palco per mostrare i suoi veicoli a zero emissioni, sfruttando la grande attenzione mediatica. Quest’anno, la partecipazione di Kia si fa ancora più forte, con uno stand all’interno di Melbourne Park che richiama migliaia di appassionati. Sono stati oltre 1,3 milioni di spettatori a seguire il primo Slam della stagione, e Kia ha colto l’occasione per lanciare la sua campagna “Move Different”. La strategia punta a rafforzare l

Kia ha trasformato gli Australian Open 2026 in una vetrina globale per la sua svolta verso l’ elettrico, celebrando 25 anni di partnership con il torneo tramite la campagna internazionale “ Move Different ” e una presenza capillare all’interno del Melbourne Park, dove oltre 1,3 milioni di spettatori hanno assistito al primo Slam stagionale. Kia ha portato una flotta ufficiale record di 130 veicoli destinati a giocatori, staff e organizzazione: 55 completamente elettrici tra EV9 e EV5 e 75 ibridi ( Carnival Hybrid e Sportage Hybrid ), superando per la prima volta nella storia dell’evento la soglia del 40% di veicoli a emissioni zero, mentre al pubblico sono state presentate le novità della gamma EV e il PV5 Cargo, il nuovo veicolo elettrico commerciale della piattaforma Platform Beyond Vehicle già premiato come International Van of the Year 2026 e dimostrando l’impegno del marchio nella mobilità sostenibile in eventi di portata mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Kia celebra 25 anni di partecipazione agli Australian Open 2026, sottolineando il suo impegno verso la mobilità elettrica e l'esperienza dei tifosi.

