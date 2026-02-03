Kelly Osbourne la magrezza sempre più estrema e la riposta agli hater

Da dilei.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly Osbourne torna a far parlare di sé, questa volta per la sua magrezza sempre più estrema. Da settimane, sui social, si discute del suo peso e delle reazioni degli hater. La cantante e influencer non si nasconde e risponde con franchezza alle critiche, continuando a condividere il suo percorso di vita.

Da qualche tempo a questa parte il peso di Kelly Osbourne è diventato uno degli argomenti preferiti sui social. Vero è che la figlia di Ozzy Osbourne, da adolescente grassottella e problematica (diversi i ricoveri in rehab legati alle dipendenze) da almeno 7-8 anni  ha cominciato un lento percorso di dimagrimento e di accettazione di sè, come ha pubblicamente dichiarato. Tutto è cominciato con un intervento di  gastrectomia verticale parziale nel 2018, che l’ha portata ad una sbalorditiva perdita di peso di 38 kg. Poi aveva ripreso peso ma dopo la nascita di suo figlio Sidney nel 2022 Kelly era di nuovo notevolmente dimagrita, con l’aiuto di “vitamine” e “peptidi” (40 kg in tutto, e lei stessa aveva ammesso che aveva esagerato troppo). 🔗 Leggi su Dilei.it

kelly osbourne la magrezza sempre pi249 estrema e la riposta agli hater

© Dilei.it - Kelly Osbourne, la magrezza sempre più estrema e la riposta agli hater

Approfondimenti su Kelly Osbourne

Kelly Osbourne contro gli hater: “Basta body shaming, è disgustoso”

Kelly Osbourne si difende dagli attacchi degli hater sui social, condannando il body shaming e definendolo disgustoso.

“Andate a farvi fot**re! Sono malata. La mia vita è capovolta, non va tutto bene”: Kelly Osbourne risponde agli haters sul suo fisico dopo la morte del padre Ozzy

Kelly Osbourne, figlia di Ozzy Osbourne, reagisce duramente agli insulti ricevuti online sul suo aspetto, dopo la morte del padre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.