Kelly Osbourne la magrezza sempre più estrema e la riposta agli hater

Kelly Osbourne torna a far parlare di sé, questa volta per la sua magrezza sempre più estrema. Da settimane, sui social, si discute del suo peso e delle reazioni degli hater. La cantante e influencer non si nasconde e risponde con franchezza alle critiche, continuando a condividere il suo percorso di vita.

Da qualche tempo a questa parte il peso di Kelly Osbourne è diventato uno degli argomenti preferiti sui social. Vero è che la figlia di Ozzy Osbourne, da adolescente grassottella e problematica (diversi i ricoveri in rehab legati alle dipendenze) da almeno 7-8 anni ha cominciato un lento percorso di dimagrimento e di accettazione di sè, come ha pubblicamente dichiarato. Tutto è cominciato con un intervento di gastrectomia verticale parziale nel 2018, che l’ha portata ad una sbalorditiva perdita di peso di 38 kg. Poi aveva ripreso peso ma dopo la nascita di suo figlio Sidney nel 2022 Kelly era di nuovo notevolmente dimagrita, con l’aiuto di “vitamine” e “peptidi” (40 kg in tutto, e lei stessa aveva ammesso che aveva esagerato troppo). 🔗 Leggi su Dilei.it

