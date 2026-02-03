Moise Kean si prepara a lasciare la Fiorentina. L’attaccante sta per trasferirsi in una nuova squadra, con la clausola rescissoria pagata grazie alla qualificazione in Champions League. L’addio è ormai vicino e le trattative sono in corso.

© Calcionews24.com - Kean è il primo colpo dell’estate: clausola pagata con la Champions

Kean è tornato: segnali incoraggianti e una gestione decisiva per la FiorentinaVenti giorni, in certe fasi della stagione, sembrano non finire mai. Soprattutto quando la classifica stringe e il centravanti di riferimento è costretto a osservare tutto dalla tribuna. firenzeviola.it

Piccoli-Kean, per La Nazione il primo è in vantaggio: Titolare, dalla panchina l'ex JuveCi sono pareri discordanti tra i quotidiani odierni, in merito alla maglia da titolare che assegnerà Vanoli all'attaccante per Napoli-Fiorentina. Per La Nazione, infatti, Roberto ... firenzeviola.it

Eccolo qui, quest’altro fenomeno. Ne fischia ad Højlund uno su venti. Entra Kean, primo mezzo contatto e fischio. Una generazione di arbitri così scarsi, scarsi , penso sia irripetibile. McBlu76 - facebook.com facebook

Stavolta Vanoli un po' di cose le cambia, a partire dalle mezzali con Fabbian e Brescianini dal primo minuto. Kean in panchina. x.com