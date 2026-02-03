In Polonia, il confine tra politica e tifoserie organizzate si fa sempre più sottile. Karol Nawrocki, che ha assunto il ruolo di primo capo di Stato ultrà, rappresenta questa nuova tendenza. I mediatori tra le curve e i palazzi della politica non sono più una sorpresa, anzi, diventano figure sempre più influenti, indipendentemente dall’altezza o dal peso politico. La stretta collaborazione tra attivisti e rappresentanti istituzionali sembra crescere, portando a una situazione in cui il tifo organizzato entra a pieno titolo nel gioco politico nazionale.

I mediatori ultrà tra curve e palazzi della politica, alti o bassi che siano, non sono certo una novità. In Italia, un caso emblematico è quello dell’ex deputato leghista e curvaiolo atalantino Daniele Belotti, ritagliatosi a suo dire un ruolo istituzionale come trait d’union nei rapporti tra forze dell’ordine e tifosi della Dea. Belotti fu prosciolto dieci anni fa dopo un’inchiesta, condotta dal pm Carmen Pugliese, sul tifo violento. Eppure le alte cariche dello Stato sono sempre state considerate un traguardo inaccessibile per il demi monde dei tifosi fanatici destrorsi poi approdati alla politica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Karol Nawrocki il primo capo di Stato ultrà: in Polonia politica e tifo organizzato sono sempre più in simbiosi

Argomenti discussi: Il presidente polacco Nawrocki dichiara sostegno al percorso di integrazione europeo della Moldova; Tusk e Nawrocki: lo scontro sull'identità polacca e la minaccia (non militare) dalla Germania.

Chi è Karol Nawrocki, il nuovo presidente della Polonia: l'ex pugile nazionalista (sostenuto da Trump) che ha superato gli scandali su risse, prostitute e sniffate di tabaccoVARSAVIA - «Ci sveglieremo domani con il presidente Karol Nawrocki», aveva assicurato citandosi in terza persona ieri sera alla chiusura dopo l’esito degli exit poll che consegnavano la vittoria al ... corriere.it

In Polonia ci sarà il ballottaggio tra il candidato del governo e quello sovranistaAl primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia i due candidati più votati sono stati il candidato del blocco di centrodestra al governo, Rafa? Trzaskowski, e quello del partito sovranista e di ... ilpost.it

POLONIA VS GERMANIA - "La responsabilità non va in prescrizione". Il Presidente polacco Karol Nawrocki ha proposto che la Germania fornisca alla Polonia armi moderne, incluse quelle americane, come compensazione per i danni causati alla Polonia nell - facebook.com facebook