Kallas | ‘Creare un esercito europeo sarebbe molto pericoloso’

Kaja Kallas mette in guardia: secondo lei, creare un esercito europeo sarebbe estremamente pericoloso. Durante una conferenza sulla sicurezza in Norvegia, l’alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea ha espresso la sua opinione, sottolineando i rischi di un passo simile.

Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Kaja Kallas, durante una conferenza sulla sicurezza in Norvegia. “Quelli che dicono che abbiamo bisogno di un esercito europeo, forse non ci hanno pensato davvero in termini pratici – ha detto Kallas – Se si fa già parte della Nato, non di può creare un esercito separato”. La risorsa militare più importante durante una crisi “è la catena di comando: chi dà ordini a chi”, ha fatto notare Kallas. ”Se c’è l’esercito europeo e poi c’è la Nato, allora sai, la palla cade tra le sedie. E questo è estremamente, estremamente pericoloso”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

