Juventus | Vlahovic alla Continassa
La Juventus ha riabbracciato Dusan Vlahovic alla Continassa. Dopo mesi di stop forzato, l’attaccante serbo si è presentato sul campo per cominciare l’ultima fase del suo recupero. La società spera di riavere presto il suo goleador a pieno regime.
Dopo mesi di assenza forzata, Dusan Vlahovic è ufficialmente rientrato alla Continassa per iniziare la fase finale del suo percorso di recupero. Il centravanti serbo, fermo da fine novembre 2025 a causa di una lesione di alto grado al tendine dell’adduttore lungo sinistro, ha trascorso le ultime settimane a Belgrado L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Continassa
Juventus: Vlahovic a bordocampo alla Continassa
Vlahovic Juventus: segnali importanti dalla Continassa nell’allenamento di oggi. Cos’è successo e quali sono le sensazioni attorno al 9 verso la Fiorentina
Dusan Vlahovic' CAREER #football #juventus
Ultime notizie su Juventus Continassa
Argomenti discussi: Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus; Juventus, Vlahovic pronto a firmare per un altro club: Spalletti non si fida più; Vlahovic ha già dimenticato la Juventus: firma vicina, resta in Serie A; Calciomercato Juve: En-Nesyri tramonta, la risposta per Kolo Muani e i due attaccanti di Serie A.
Juventus, Vlahovic vede la fine del tunnel: l'attaccante torna alla ContinassaArchiviata la sessione invernale di calciomercato senza l'arrivo di un altro attaccante, la Juventus aspetta il rientro di Vlahovic ... fantacalcio.it
Juventus, Vlahovic è tornato ad allenarsi alla Continassa: la tabella di marcia per il rientroDal mercato invernale non è arrivato nessun attaccante ma la Juventus può comunque sorridere pensando al rientro in campo di Dusan Vlahovic. tuttomercatoweb.com
#Juventus, #Vlahovic è tornato a lavorare alla Continassa x.com
Convocati #Juventus Mancano i soliti Vlahovic-Milik-Rugani - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.