Juventus verso Bergamo | cautela su Yildiz Vlahovic rivede il campo

La Juventus si prepara per la trasferta di Bergamo, dove domani sera affronterà l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia. I giocatori lavorano con attenzione, senza pressioni, e il tecnico ha già detto chiaramente che non ci sarà nessuna forzatura su Yildiz, ancora in fase di recupero. Vlahovic, invece, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e punta a essere disponibile per la partita. La squadra cerca di arrivare al meglio, ma senza rischiare ulteriori infortuni.

Alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’ Atalanta, la Juventus lavora alla Continassa con una certezza: nessuna forzatura. Giovedì sera, al Gewiss Stadium, i bianconeri saranno chiamati a una gara secca e ad alta intensità, ma lo staff tecnico non intende correre rischi inutili. Kenan Yildiz resta in dubbio. Il turco non si è allenato con il gruppo e sta seguendo un programma personalizzato dopo i lievi fastidi muscolari accusati a Parma. La linea è chiara: monitoraggio quotidiano e rientro solo a condizioni ottimali, per evitare ricadute. Segnali incoraggianti, invece, sul fronte Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus monitora attentamente i livelli dei giocatori dopo l’ultima vittoria, con particolare attenzione al rientro di Kelly.

La Juventus si prende un giorno di riposo in vista della prossima partita contro la Cremonese.

