Juventus Under 15 un’altra prova di carattere per i ragazzi di Pecorari | solo vittorie nel 2026 per i classe 2011 bianconeri Il focus

La Juventus Under 15 continua a vincere e a migliorare. I ragazzi di Pecorari hanno ottenuto la sesta vittoria di fila nel 2026, questa volta contro il Sassuolo. La squadra mostra più sicurezza e sfrontatezza, e in classifica si avvicina alle posizioni di testa. La strada sembra quella giusta, e i giovani bianconeri vogliono continuare così.

