Juventus Under 15 un’altra prova di carattere per i ragazzi di Pecorari | solo vittorie nel 2026 per i classe 2011 bianconeri Il focus

La Juventus Under 15 continua a vincere e a migliorare. I ragazzi di Pecorari hanno ottenuto la sesta vittoria di fila nel 2026, questa volta contro il Sassuolo. La squadra mostra più sicurezza e sfrontatezza, e in classifica si avvicina alle posizioni di testa. La strada sembra quella giusta, e i giovani bianconeri vogliono continuare così.
di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, marcia infermabile nel 2026, con il Sassuolo sono 6 le gare di fila senza sconfitta: miglioramenti evidenti e la classifica si fa sempre più interessante. Le ultime. Dopo l’impressionante vittoria casalinga della Juventus Under 15 contro il Sassuolo per 6-1, sono emersi evidenti miglioramenti nella squadra bianconera sotto diversi punti di vista. I ragazzi classe 2011 ora sono al terzo posto in classifica e puntano alle zone ancor più alte del girone, occupate da Parma e Cesena. Ecco di seguito un focus sulla Juventus Under 15 partendo dagli spunti che la gara contro il Sassuolo ha lasciato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
