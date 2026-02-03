Juventus stop precauzionale per Yildiz | adduttore sotto osservazione

La Juventus ha vinto a Parma, ma la notizia principale riguarda Yildiz. Il giovane attaccante ha chiesto il cambio all’intervallo e ora è sotto osservazione per un fastidio all’adduttore. Il giocatore aveva segnalato il problema già nel primo tempo, al 40’, e si è deciso di toglierlo dal campo per precauzione. La società seguirà gli esiti degli accertamenti, mentre la squadra pensa già alla prossima sfida.

La Juventus incassa la vittoria di Parma ma esce dal Tardini con una preoccupazione da gestire: Kenan Yildiz ha chiesto il cambio all'intervallo dopo aver avvertito un fastidio alla coscia sinistra, segnalato già al 40' del primo tempo a Luciano Spalletti. Un campanello d'allarme che ha imposto cautela immediata. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno evidenziato un sovraccarico all'adduttore della coscia interessata. Nessuna lesione, ma una condizione che richiede monitoraggio quotidiano, soprattutto perché lo stop arriva nel tratto più delicato del calendario bianconero. Un momento cruciale da gestire senza rischi.

