La Juventus torna a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. Fabrizio Romano conferma che la trattativa per portare Kolo Muani in bianconero si farà in estate, anche se già tentata la scorsa estate senza successo. La società punta forte sul francese, e ora si prepara a rilanciare l’assalto alla punta.

Kolo Muani si potrebbe fare in estate Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, la trattativa per Kolo Muani, già tentata dalla Juventus la scorsa estate, non si è concretizzata nemmeno in questa finestra invernale. Nonostante il desiderio del giocatore e l’accordo tra i club, è mancato il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “Kolo Muani-Juve si farà in estate”

Argomenti discussi: Romano – La Juve sogna il ritorno di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo e gli ostacoli; Contatti continui per Muani, ma la Juve non si ferma! Romano: Altri 2 attaccanti sono stati proposti; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; Romano - Kolo Muani-Juventus, il retroscena: alcuni compagni lo hanno chiamato.

Juventus, in estate si tornerà alla carica per Kolo Muani: sarà una richiesta di SpallettiLa Juventus e Randal Kolo Muani potrebbero ritrovarsi in estate. I bianconeri torneranno alla carica per il francese a giugno ... it.blastingnews.com

Romano: La Juventus ha rimesso insieme i cocci con il Psg dopo una finale difficile la scorsa estateFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Randal Kolo Muani: Non arriva Kolo Muani, ma quello che ha seminato la Juventus a livello di contatti, a livello ... tuttojuve.com

Fabrizio Romano è convinto che la Juve in estate possa tornare all'assalto per Kolo Muani Sarà la volta buona per ricongiungersi La notizia completa nel primo commento x.com

L’accordo per Kolo Muani alla Juventus c’era, ma il Tottenham l’ha bloccato. La Juve può riprovarci in estate dopo che in questa sessione ha ricucito i rapporti col PSG [Fabrizio Romano] - facebook.com facebook