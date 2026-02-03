Juventus | retroscena sull’ipotesi Icardi

Negli ultimi giorni di gennaio si era diffusa la voce di un possibile colpo di mercato della Juventus: Mauro Icardi avrebbe potuto vestire la maglia bianconera in extremis. Tuttavia, alla fine, l’affare non è andato in porto e l’attaccante rimanere fuori dalla rosa della squadra torinese.

Le voci su un possibile arrivo last-minute di Mauro Icardi alla Juventus hanno acceso il calciomercato negli ultimi giorni di gennaio, ma alla fine l’ operazione non si è concretizzata. L’argentino, 32 anni e in forza al Galatasaray (contratto in scadenza a giugno 2026), era stato sondato dai bianconeri come soluzione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

