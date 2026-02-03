La Juventus ha vinto contro il Parma, portando a casa tre punti importanti e offrendo una buona prestazione. Tuttavia, la vittoria ha un prezzo: il club deve fare i conti con un problema muscolare di Yildiz, il suo talento più promettente. La dirigenza ora aspetta aggiornamenti sulla sua condizione, mentre il tecnico pensa già alle prossime mosse in vista di un momento di transizione.

Il ko contro il Parma ha regalato tre punti preziosi e una prestazione convincente alla Juventus, ma ha lasciato in eredità un problema muscolare per il suo gioiello più luminoso: Kenan Yildiz. Il 20enne turco, uscito all’intervallo per un sovraccarico alla coscia sinistra (adduttore), ha evitato il peggio: gli esami L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: momento di transizione

