Juventus | momento di transizione
La Juventus ha vinto contro il Parma, portando a casa tre punti importanti e offrendo una buona prestazione. Tuttavia, la vittoria ha un prezzo: il club deve fare i conti con un problema muscolare di Yildiz, il suo talento più promettente. La dirigenza ora aspetta aggiornamenti sulla sua condizione, mentre il tecnico pensa già alle prossime mosse in vista di un momento di transizione.
Il ko contro il Parma ha regalato tre punti preziosi e una prestazione convincente alla Juventus, ma ha lasciato in eredità un problema muscolare per il suo gioiello più luminoso: Kenan Yildiz. Il 20enne turco, uscito all’intervallo per un sovraccarico alla coscia sinistra (adduttore), ha evitato il peggio: gli esami L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Momento
Juventus: porta in transizione?
Transizione energetica: bisogno di linee guida precise e tempi definiti per una transizione efficace
La transizione energetica in Italia si scontrerà presto con la mancanza di regole chiare e scadenze precise.
Monaco-Juventus 0-0: gli highlights | Champions League
Ultime notizie su Juventus Momento
Argomenti discussi: Gama, una ‘seconda vita’ sempre al servizio del calcio femminile: I risultati si vedono, ora bisogna allargare la base; Juventus-Napoli 3-0: Spalletti domina Conte, gli azzurri scivolano a -9 dall'Inter capolista; Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Parma; Parma - Juventus (1-4) Serie A 2025.
Juventus, Moretto: ‘Per il ruolo di ds attenzione a Palmeiro’La Juventus si trova in un momento di transizione, sia sul piano dirigenziale sia sul piano tecnico, con la ricerca di un nuovo direttore sportivo e la preparazione della gara contro la Fiorentina. La ... it.blastingnews.com
U20 | Juventus-Inter, Padoin: C’è grande soddisfazione per la partita fattaLa Juventus sul proprio sito ufficiale ha riportato le parole di mister Padoin dopo la vittoria della Juventus Under 20 contro l'Inter L'articolo U20 | Juventus-Inter, Padoin: C’è grande soddisfazion ... msn.com
Arrivano smentite su un tentativo della Juventus per Mateta "Al momento non ci sono altri club italiani (oltre il Milan) che stanno lavorando all'affare Mateta”, così Fabrizio Romano su X #Juventus #Mateta #Calciomercato - facebook.com facebook
Al momento nessun segnale di partenza per Zhegrova dalla Juventus nonostante le manifestazioni di interesse giunte ai bianconeri x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.