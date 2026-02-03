Juventus | mercato invernale archiviato

La finestra di gennaio si è chiusa senza grandi sorprese per la Juventus. La società non è riuscita a portare a termine il colpo che Spalletti aveva chiesto per rinforzare l’attacco. Dusan Vlahovic resta fermo per infortunio da settimane, e il club si prepara a proseguire con le soluzioni già in rosa. La squadra ora si concentra sulla stagione senza grandi acquisti in vista.

La finestra di trasferimenti di gennaio si è chiusa senza il colpo da 9 che Luciano Spalletti aveva auspicato per rinforzare il reparto offensivo Juventus, soprattutto dopo l'infortunio prolungato di Dusan Vlahovic (lesione muscolare da novembre, rientro atteso tra inizio e metà marzo). La dirigenza, con Damien Comolli in prima

La Juventus cerca ancora un attaccante prima della fine del calciomercato invernale.

