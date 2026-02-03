Juventus Lefebvre a TuttoJuve Boga non gioca da tre mesi

La Juventus si muove sul mercato e punta a rafforzare l’attacco. In esclusiva, abbiamo parlato con il giornalista Michaël Lefebvre, vicino alle vicende del Nizza, che ci ha aggiornato sulla situazione di Jeremie Boga. Il giocatore, infatti, non scende in campo da tre mesi e la sua condizione rimane un punto interrogativo.

La redazione di TuttoJuve ha contattato, in esclusiva, il collega vicino alle vicende di casa Nizza che collabora con RTL e l'Equipe, Michaël Lefebvre, per parlare approfonditamente di Jeremie Boga e non solo. L'intervista dal sito di TuttoJuve di seguito. Giorgio Chiellini, nella consueta intervista pre-match, ci ha detto che

