Juventus il piano Boga | minuti mirati e impatto immediato

La Juventus ha in mente un piano chiaro per Jeremie Boga. Il suo ruolo è entrare in campo per almeno quindici minuti, con l’obiettivo di dare subito un impatto forte sulla partita. La società punta sulla sua velocità e freschezza per cambiare l’inerzia del match, soprattutto quando Yildiz avrà bisogno di un cambio. Boga è chiamato a entrare in scena al momento giusto, con minuti di pura esplosività.

Alla Juventus il tempo non è un lusso, soprattutto in questa fase della stagione. Per questo Jeremie Boga è chiamato a una missione precisa: arrivare il prima possibile a garantire quindici minuti di pura esplosività, quelli che possono cambiare l'inerzia di una partita quando Kenan Yildiz avrà bisogno di rifiatare. Non gioca una gara da titolare dal 6 novembre scorso, ma il suo inserimento non è pensato in chiave graduale: l'impatto deve essere immediato. Il quadro è chiaro almeno per i prossimi due mesi. Boga non è stato preso per riscrivere le gerarchie, bensì per offrire un'alternativa credibile e non ingombrante al numero 10 bianconero, fermatosi proprio nella serata dell'annuncio del nuovo acquisto a causa di un sovraccarico all'adduttore.

Questa notte la Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jeremie Boga.

