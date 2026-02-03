La Juventus si avvicina alla partita di giovedì contro l’Atalanta con alcuni dubbi sulla forma dei giocatori. Holm, ancora in fase di recupero, non è ancora al massimo. I dirigenti stanno valutando le scelte da fare in vista della sfida, mentre si avvicina il momento di decidere chi scenderà in campo a Bergamo.

La Juventus entra nel vivo della preparazione della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma giovedì a Bergamo, con alcune valutazioni ancora aperte sul piano fisico e delle rotazioni. Tra i giocatori sotto osservazione c’è Emil Holm, appena arrivato dal Bologna, che verrà valutato già nella giornata di oggi dallo staff tecnico per capire quanto potrà essere utilizzabile nell’immediato. Il lavoro alla Continassa è mirato soprattutto a rimettere in condizione chi arriva da un periodo senza continuità. Jeremie Boga, che non parte titolare dal 6 novembre, è stato affidato a un preparatore specifico e dal campo sono filtrate sensazioni positive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Holm ancora da rodare: valutazioni in corso verso la Coppa Italia

L'Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia destra, con valutazioni in corso su vari profili.

Nel match di andata dei quarti di Coppa Italia femminile, Napoli Juventus Women si sono affrontate in una gara equilibrata, conclusa con il risultato di 1-2.

