Juventus a Spalletti non serve Icardi | i motivi

La Juventus di Spalletti ha deciso di non puntare su Icardi, nonostante le voci e le tante indiscrezioni circolate durante il calciomercato. La società e l’allenatore hanno optato per altre soluzioni, ritenendo che il reparto avanzato fosse già completo così. La scelta ha sorpreso qualche tifoso, ma la squadra sembra fiduciosa nel gruppo attuale.

Nonostante la lunga ricerca di un centravanti durante l'ultima sessione di calciomercato, la Juventus di Spalletti non aveva realmente bisogno di un profilo come quello di Icardi: guarda la puntata integrale de "La Tripletta".

