Juve basta mezzi tentativi | il centravanti giusto sul mercato c' è Prima però devi batterlo

La Juventus torna a cercare il centravanti giusto. Dopo mesi di tentativi falliti e investimenti sbagliati, ora sembra esserci una strada più chiara: Osimhen. La società sa che il vero obiettivo è trovare un attaccante che faccia la differenza, ma prima di tutto deve superare la concorrenza e convincere il Napoli. La corsa al bomber nigeriano entra nel vivo, e i tifosi aspettano con impazienza di vedere se questa volta sarà quella buona.
È stato un inseguimento tormentato, faticoso e inutile. Tormentato perché - e chissà se c’entrano gli algoritmi - la Juve ha sondato, ha trattato, un’infinità di centravanti: Mateta, En Nesyri, Sorloth, Icardi, Kolo Muani, con un occhio anche a Zirkzee. Faticoso perché è continuato fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno di calciomercato: tutti lì ad aspettare il “colpo” finale, con un’ansia che fotografa, anzi testimonia, la certezza della stessa società di avere un’emergenza tecnica precisa. Inutile perché, dopo una preparazione di quattro mesi e un gennaio ad andare idealmente in giro per il mondo per risolvere il problema, la sensazione finale è quella di aver assistito a una partita a Monopoli: imprevisti in serie e si torna al punto di partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sacchi commenta con perplessità la scelta di David di calciare il rigore, sottolineando come un attaccante senza reti dalla prima giornata possa affrontare con troppa sicurezza questa responsabilità.
