Juve basta mezzi tentativi | il centravanti giusto sul mercato c' è Prima però devi batterlo

La Juventus torna a cercare il centravanti giusto. Dopo mesi di tentativi falliti e investimenti sbagliati, ora sembra esserci una strada più chiara: Osimhen. La società sa che il vero obiettivo è trovare un attaccante che faccia la differenza, ma prima di tutto deve superare la concorrenza e convincere il Napoli. La corsa al bomber nigeriano entra nel vivo, e i tifosi aspettano con impazienza di vedere se questa volta sarà quella buona.

