Jurassic Park | la reunion da sogno di Neill Dern e Goldblum nello spot del Super Bowl

Durante il Super Bowl, il pubblico ha assistito a un momento inatteso: la reunion di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, protagonisti di Jurassic Park, nello spot pubblicitario. Un'anticipazione che ha fatto impazzire i fan, portando sullo schermo i personaggi della saga in una scena che ha lasciato tutti senza parole. La scena si è svolta durante le pause del match, regalando un sorriso e un ricordo ai nostalgici del film.

Quando si parla di Super Bowl, la partita è solo una parte dello spettacolo. Le vere emozioni, spesso, arrivano durante le pause. Quest'anno Xfinity firma uno degli spot più commentati riportando sullo schermo Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, protagonisti assoluti di Jurassic Park, riuniti per la prima volta tutti insieme in un contesto che richiama una delle scene più iconiche del cinema anni '90. Il Super Bowl e la pubblicità come evento emotivo. Da anni il Super Bowl non è soltanto l'evento sportivo più seguito d'America, ma anche il palcoscenico privilegiato per la pubblicità spettacolo.

