Jovanotti ha raccontato la sua mattinata sui social, spiegando di aver ricevuto il riconoscimento di commendatore della Repubblica al Quirinale. Ha mostrato il momento in cui ha varcato i cancelli del palazzo e ha condiviso alcune foto dell’evento. L’artista si dice felice e onorato di aver ricevuto questo riconoscimento ufficiale.

In un post Jovanotti ha raccontato la sua mattinata: è stato al Quirinale dove ha ricevuto il riconoscimento come commendatore della Repubblica E’ stato proprio il cantante a pubblicare un video sulla mattinata, quasi incredulo di questa onorificenza. Nel video sono presenti anche sua moglie e sua figlia che lo hanno accompagnato in questo traguardo importante. In un video pubblicato sui social è stato Jovanotti stesso a raccontare cosa gli è accaduto: “Sono andato a ringraziare il nostro presidente Mattarella perché un po’ di giorni fa ho ricevuto questo attestato che certifica che sono stato nominato Commendatore della Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jovanotti al Quirinale in veste di commendatore della Repubblica | VIDEO

Approfondimenti su Jovanotti Quirinale

Jovanotti ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare dell’onorificenza di commendatore della Repubblica ricevuta al Quirinale.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jovanotti Quirinale

Argomenti discussi: Jovanotti nominato commendatore: Un grande onore, lo dedico alle mie ragazze e ai miei genitori; Jovanotti nominato commendatore: Grazie Quirinale. Dedicato a mia moglie e mia figlia, alla memoria dei miei genitori e al pubblico; Jovanotti nominato Commendatore dal Quirinale: È un grande onore; Jovanotti è diventato commendatore e ringrazia Mattarella con un video sui social.

Jovanotti commendatore della Repubblica: il video del rapper al QuirinaleJovanotti nominato commentatore posta un video su Instagram per ringraziare dell'onorificenza ricevuta. Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono ... lapresse.it

Jovanotti Commendatore, l'incontro con Mattarella al Quirinale. VIDEOIl cantautore ricevuto dal presidente della Repubblica celebra il titolo con un post su Instagram rivolto ai suoi follower ... tg24.sky.it

JOVANOTTI commendatore della Repubblica "Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un'onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla". Con un video sui social, con tanto di cravatta e doppiopetto, Jovanotti co - facebook.com facebook

#Jovanotti ha ricevuto dal Quirinale l’alta onorificenza di commendatore. In doppiopetto, cravatta coloratissima, era al settimo cielo “Lo dedico alle mie ragazze, ai miei genitori, al mio Paese, a voi che siete la mia gente”. x.com