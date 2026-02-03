Jovanotti al Quirinale dopo la nomina a commendatore | Questa onorificenza riguarda anche voi

Jovanotti si è presentato al Quirinale subito dopo aver ricevuto la nomina a commendatore della Repubblica. Ha incontrato il Presidente Sergio Mattarella per ringraziarlo di persona, parlando anche dei fan e di tutte le persone che lo seguono da anni. La visita è durata pochi minuti, ma lui si è mostrato molto soddisfatto e felice dell’onorificenza ricevuta.

Dopo la recente nomina a commendatore della Repubblica, Jovanotti ha fatto visita al Palazzo del Quirinale per ringraziare personalmente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontarlo è stato lo stesso artista attraverso un video condiviso sui social, accompagnato dalle note di Ragazzo Fortunato, che mostra alcuni momenti della visita tra sale e corridoi del palazzo, insieme alla moglie Francesca e alla figlia Teresa. «Sono andato a ringraziare il Presidente per l’onorificenza ricevuta nei giorni scorsi», ha spiegato Jovanotti. L’incontro è stato breve ma significativo: una stretta di mano e una domanda rivolta a Mattarella sui doveri che comporta la nomina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Jovanotti al Quirinale dopo la nomina a commendatore: «Questa onorificenza riguarda anche voi» Approfondimenti su Jovanotti Quirinale Jovanotti al Quirinale in veste di commendatore della Repubblica | VIDEO Jovanotti ha raccontato la sua mattinata sui social, spiegando di aver ricevuto il riconoscimento di commendatore della Repubblica al Quirinale. Jovanotti commendatore della Repubblica: il video del rapper al Quirinale Jovanotti ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare dell’onorificenza di commendatore della Repubblica ricevuta al Quirinale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Jovanotti Quirinale Argomenti discussi: Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica, tappa al Quirinale per ringraziare Mattarella; Jovanotti nominato commendatore: Un grande onore, lo dedico alle mie ragazze e ai miei genitori; Jovanotti nominato Commendatore dal Quirinale: È un grande onore; Jovanotti è diventato commendatore e ringrazia Mattarella con un video sui social. Jovanotti nominato commendatore: Ho chiesto a Mattarella come devo comportarmi ora. VIDEOJovanotti riceve l’onorificenza di Commendatore da Sergio Mattarella al Quirinale. Il video diventa virale: Ho pensato ai miei genitori ... affaritaliani.it Jovanotti da Mattarella: è stato nominato commendatore della RepubblicaJovanotti è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella ... dire.it JOVANOTTI commendatore della Repubblica "Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un'onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla". Con un video sui social, con tanto di cravatta e doppiopetto, Jovanotti co - facebook.com facebook #Jovanotti ha ricevuto dal Quirinale l’alta onorificenza di commendatore. In doppiopetto, cravatta coloratissima, era al settimo cielo “Lo dedico alle mie ragazze, ai miei genitori, al mio Paese, a voi che siete la mia gente”. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.