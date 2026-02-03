Johnson Righeira chi è l’ex compagna Silvia Lunardi e perché vennero arrestati

Johnson Righeira e Silvia Lunardi sono tornati sotto i riflettori dopo che sono emerse nuove notizie sulla loro vicenda del 1993. L’ex cantante e la sua ex compagna sono stati arrestati in un procedimento giudiziario che risale a quasi trent’anni fa. La vicenda, finora poco nota, è tornata a far parlare di sé in queste ultime settimane, riaccendendo l’attenzione su quella storia passata.

J ohnson Righeira è stato legato sentimentalmente a Silvia Lunardi, con cui è stato coinvolto in un ‘inchiesta giudiziaria nel 1993. Entrambi furono arrestati con l ‘accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, ma furono successivamente scagionati. Con lui finì in carcere anche Silvia, la sua convivente dell’epoca: i due restarono agli arresti per ben 5 mesi. L’ex Righeira venne accusato di avere organizzato numerose feste in casa, in cui distribuiva pasticche di ecstasy. L’accusa era molto grave, ma venne ridimensionata: alla fine lui e Silvia patteggiarono un anno e quattro mesi di reclusione e due milioni di multa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

