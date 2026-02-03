Johnny Depp si mostra irriconoscibile nel nuovo film ‘A Christmas Carol’. L’attore prende il ruolo di Ebenezer Scrooge in un’interpretazione inaspettata, in un adattamento che mescola il classico racconto di Dickens con toni horror. Il film, diretto da Ti West, si allontana dalla versione tradizionale e promette un approccio più dark e inquietante. Depp si prepara a sorprendere il pubblico con questa versione insolita del celebre Natale.

Johnny Depp sarà il nuovo Ebenezer Scrooge in Ebenezer: A Christmas Carol, adattamento cinematografico del celebre racconto di Natale, scritto da Charles Dickens diretto da Ti West e pensato fin dall’inizio come una rilettura dichiaratamente horror. Si torna nel mondo del Canto di Natale. Il Canto di Natale è uno dei grandi classici della letteratura vittoriana, un caposaldo immancabile sulla libreria e un testo chiave per capire la società ottocentesca. I bambini e gli adulti amano questa storia in maniera unanime. La dolcezza dell’ambientazione natalizia, le descrizioni innevate della città di Londra e il linguaggio semplice e diretto rendono l’opera fruibile da grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jhonny Depp irriconoscibile nel prossimo ‘A Christmas Carol’

Approfondimenti su Johnny Depp Christmas

Johnny Depp torna a Hollywood e si trasforma nel celebre personaggio di Ebenezer Scrooge per il nuovo film “Ebenezer: A Christmas Carol”.

Johnny Depp si mostra irriconoscibile nei panni di Scrooge nelle prime foto del nuovo adattamento di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Johnny Depp to Play Scrooge in ‘A Christmas Carol’

Ultime notizie su Johnny Depp Christmas

Argomenti discussi: Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge nelle prime foto di Ebenezer; Johnny Depp come non lo avete ancora visto: è irriconoscibile; Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge nel nuovo adattamento; Johnny Depp sembra irriconoscibile sul set del nuovo A Christmas Carol.

Johnny Depp irriconoscibile come Scrooge sul set de Il Canto di NataleLe foto rubate al set nel Regno Unito rivelano il look della star statunitense, che appare invecchiata per interpretare l'avaro banchiere londinese della storia di Dickens Il 2026 sembra già un anno r ... tg24.sky.it

Un irriconoscibile Johnny Depp è Scrooge nel primo sguardo sul nuovo A Christmas Carol [FOTO]Johnny Depp è Ebenezer Scrooge nelle prime immagini del nuovo adattamento cinematografico di A Christmas Carol ... bestmovie.it

Johnny Depp è irriconoscibile nei panni di Scrooge. #jhonnydepp #scrooge #achristmascarol - facebook.com facebook