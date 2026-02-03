Italia silenziosa davanti alla crisi migratoria | Le vittime non contano

L’Italia rimane in silenzio di fronte alla crisi migratoria nel Mediterraneo. Un’attivista di Refugees in Libya ha ricostruito la mappa dei naufragi causati dal ciclone Harry, che ha colpito il mare settentrionale. Decine di persone sono scomparse o morte in quei momenti, ma ancora non si vede un’attenzione concreta da parte delle autorità italiane. La situazione resta difficile e poco monitorata, mentre le vittime continuano a sommarsi senza che ci siano interventi efficaci.

L’attivista di Refugees in Libya ha ricostruito la mappa dei naufragi avvenuti durante il ciclone Harry nel Mediterraneo settentrionale, in un episodio che ha visto decine di persone scomparse o morte. Secondo l’organizzazione, le vittime non contano per l’Italia e l’Unione Europea, che restano silenziose davanti a una crisi migratoria in continua espansione. La strage è avvenuta mentre il ciclone stava passando sul Mediterraneo, provocando un numero imprecisato di morti tra i migranti in viaggio verso l’Europa. L’attivista richiama l’attenzione su un’operazione di ricerca e soccorso urgente, e ribadisce il bisogno di un accordo più efficace con la Tunisia, invece di continuare a ignorare lo scandalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

