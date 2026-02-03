Arriva il momento della semifinale tra Italia e Olanda agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. Le azzurre sanno che questa partita deciderà se proseguire o tornare a casa. Si gioca oggi, e sarà una sfida senza appello per conquistare l’accesso alla finale contro una tra Grecia e Ungheria. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming.

Arriva l’ora per il primo scontro diretto da dentro o fuori per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda semifinale le azzurre affronteranno l’Olanda, nella sfida che vale l’accesso all’ultimo atto contro una tra Grecia ed Ungheria. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 20.15 La sfida tra le azzurre e le neerlandesi sarà la quarta ed ultima del programma, ed andrà in scena oggi, martedì 3 febbraio, alle ore 20.15 italiane: l’Olanda ha vinto il Girone F, battendo l’Ungheria e cedendo ai rigori (ma eliminando) alla Spagna, mentre il Setterosa ha chiuso il Girone E alle spalle della Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Olanda oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming

Oggi alle 16, l'Italia affronta l'Olanda a Funchal per la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile.

Mercoledì sera alle 20:15, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile scende in vasca a Funchal, in Portogallo, per la semifinale degli Europei 2026 contro l’Olanda.

