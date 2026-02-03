Italia-Olanda oggi Europei pallanuoto femminile 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Oggi alle 16, l’Italia affronta l’Olanda a Funchal per la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile. È una partita decisiva, perché chi vince vola in finale contro Grecia o Ungheria. Le azzurre sanno che si gioca tutto in questa sfida, e si preparano a dare il massimo davanti al pubblico e in diretta tv.

Arriva l'ora per il primo scontro diretto da dentro o fuori per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda semifinale le azzurre affronteranno l'Olanda, nella sfida che vale l'accesso all'ultimo atto contro una tra Grecia ed Ungheria. La sfida tra le azzurre e le neerlandesi sarà la quarta ed ultima del programma, ed andrà in scena oggi, martedì 3 febbraio, alle ore 20.15 italiane: l'Olanda ha vinto il Girone F, battendo l'Ungheria e cedendo ai rigori (ma eliminando) alla Spagna, mentre il Setterosa ha chiuso il Girone E alle spalle della Grecia.

