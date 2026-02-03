Italia falsa partenza Il primo caso di doping è una biathleta azzurra Passler nipote d' arte

La prima notizia ai Giochi di casa arriva dalla biathlonista Passler, che si scopre essere coinvolta in un caso di doping. La campionessa, considerata una delle stelle azzurre, rischia ora di compromettere l’avvio della spedizione italiana. Mentre tutto il mondo si raduna sotto la Madonnina, tra cerimonie e inni, la notizia mette un’ombra sulle prime giornate di festa.

Tutto il mondo è arrivato sotto la Madonnina. Presidenti, cerimonie, inni, riflettori. Ma a bucare il silenzio olimpico, alla vigilia dei Giochi di casa, non è stato l'applauso della Scala. È stato il rumore secco del doping. Secco, improvviso, implacabile. Come i colpi che si sparano con la carabina. Rebecca Passler, classe 2001, uno dei nomi più promettenti del biathlon azzurro, lo sport dello "scia e spara", è il primo caso di positività dell'Olimpiade italiana. Un primato che pesa come una colpa collettiva e che cade nel momento peggiore possibile: a pochi giorni dalla cerimonia di apertura, con l'Italia sotto osservazione mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

