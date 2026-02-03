isolare i violenti

Questa mattina il quotidiano Il Fatto Quotidiano pubblica una vignetta che mette in evidenza il tema dell’isolamento dei violenti. L’articolo che accompagna l’immagine spiega come le autorità cercano di allontanare chi si rende protagonista di comportamenti aggressivi, per garantire la sicurezza di tutti. La questione rimane calda, e le discussioni si infiammano ogni volta che si parla di misure per contenere la violenza.

Chi fa politica recita una parte. Parla, urla, convince, manipola e intimorisce A 4,9 milioni di fuori sede viene negato (ancora) il diritto di voto. La nostra battaglia va avanti Referendum, il No avanza nei sondaggi e arriva al 48,5%. Per il 51% la riforma Nordio “non migliorerà la giustizia” Decreto sicurezza: stretta sui coltelli e scudo penale per gli agenti. Ma il governo prende tempo sul fermo preventivo Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l’ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a Chigi Raid su Kiev e infrastrutture energetiche: "tregua" finita. “Oltre mille edifici senza riscaldamento con -20 gradi” Scarpe ortopediche a titolo gratuito per i disabili, il Piemonte vota no: e i genitori di una bimba pagano fino a 800 euro Kiev, 3 feb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano.

L’asse tra Roma e Berlino si configura come un possibile stimolo per riformare le dinamiche all’interno dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e rafforzare il ruolo dei governi nazionali.

Ma adesso tutti isolino i violenti - La Stampa lastampa.it/editoriali/let… Bravo @garmandpilon oggi su @LaStampa Ricordate i "compagni che sbagliano" Bisogna isolare polticamente i violenti x.com

#omnibus Antonio Padellaro invita la sinistra a prendere le distanze dai violenti: "Sono loro i primi nemici" - facebook.com facebook