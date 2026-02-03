ISE 2026 | l’evoluzione del lavoro ibrido tra AI e video collaborazione 3D

Durante l’ISE 2026, HP ha presentato nuove soluzioni per il lavoro ibrido. L’azienda punta su hardware con intelligenza artificiale integrata e su software duraturi nel tempo. L’obiettivo è rendere più stabile e efficiente il modo di lavorare da remoto, combinando AI e video collaborazione 3D.

(Adnkronos) – HP, durante l'evento di riferimento della collaboration aziendale, l'Integrated Systems Europe (ISE) 2026, ha svelato un ecosistema di soluzioni progettate per stabilizzare e potenziare il modello di lavoro ibrido, puntando su hardware nativo per l'intelligenza artificiale e su una longevità del software senza precedenti. La principale novità nel comparto audio è il debutto della .

