Iscrizione prima classe 2026-2027 | domanda entro il 14 febbraio 2026 Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE

Mercoledì 17 dicembre, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni ufficiali per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e ai primi due cicli di istruzione per il 20262027. La domanda per la prima classe dovrà essere presentata entro il 14 febbraio 2026. Le nuove regole valgono per tutti i gradi di scuola e sono state annunciate con una nota operativa che chiarisce le modalità di iscrizione e i tempi da rispettare.

Nell’avviso ministeriale del 17 dicembre 2025 sono indicate per ogni ordine e grado scolastico tutte le modalità di iscrizione, i termini di apertura e di scadenza, motivi di esclusione, obblighi vaccinali e quali sono i limiti di età, anche per i bambini anticipatari. Solo la scuola dell’infanzia e le scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano restano escluse dalla procedura telematica. L’orario o il giorno in cui viene inviata la domanda non influisce sull’accoglimento da parte della scuola. Può essere inviata anche l’ultimo giorno. Approfondimento Tutte le domande pervenute nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 14 febbraio 2026 saranno trattate in egual modo, indipendentemente dall’ordine temporale con cui sono state inoltrate.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

