Iraq’s Maliki says he would welcome decision to replace him as PM candidate

L’ex primo ministro iracheno Nouri al-Maliki ha detto di essere disposto a lasciare il ruolo di candidato premier. La sua nomina da parte di un’alleanza di partiti sciiti ha scatenato reazioni diverse, ma lui ha chiarito che, se la decisione viene presa, non si opporrà. La situazione politica in Iraq resta tesa, con molte voci che chiedono stabilità e una soluzione condivisa.

On January 27, U.S. President Donald Trump said that if Maliki, who served as prime minister for most of the U.S.-led war in Iraq, were chosen to return to , Washington would no longer help Iraq, a major oil producer and close U.S. ally. Il 27 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che se Maliki, che è stato primo ministro per la maggior parte della guerra in Iraq guidata dagli Stati Uniti, fosse stato scelto per tornare al posto.Stati Uniti, Washington non avrebbe più aiutato l'Iraq, uno dei principali produttori di petrolio e stretto alleato degli Stati Uniti.

