In Iran, gli studenti stranieri che studiavano nel paese ora si trovano in difficoltà. Sono arrivati per completare gli studi, ma con le proteste e la crescente tensione, molte donazioni sono sparite. Ora fanno fatica a coprire le spese e alcuni temono di dover tornare a casa senza aver concluso il percorso.

Sono arrivati per completare gli studi. E ora che nel loro Paese la tensione è alle stelle con proteste e venti di guerra si trovano in notevoli difficoltà. Dalla famiglia non riescono a ricevere soldi, le borse di studio, anche se sono risultati idonei, ancora non sono state erogate. Per loro la Caritas ha attivato uno sportello di ascolto e sostegno economico che è già al completo per le prossime tre settimane. "Abbiamo iniziato giovedì – dice Ahmet Erdem, 30 anni, responsabile dell’area immigrazione di Caritas Pavia – e abbiamo incontrato i primi 5 studenti. Altri hanno preso appuntamento per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iran, l’ora della solidarietà. Donazioni per gli studenti: "Non ricevono più soldi"

Approfondimenti su Iran Studenti

Un presidio si è svolto tra Palazzo Moroni e il Bo per esprimere solidarietà alle vittime delle violenze del regime iraniano.

Le università di Siena esprimono solidarietà agli studenti iraniani in questa difficile situazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iran Studenti

Argomenti discussi: Iran, l’ora della massima pressione; Tajani sull’Iran: Giunta l’ora di inserire i pasdaran nella lista dei terroristi; Iran, Khamenei: Un attacco Usa porterà a una guerra regionale; Attacco, attentato, fuga di gas? L’Iran attende coi nervi a pezzi.

Iran, l’ora della solidarietà. Donazioni per gli studenti: Non ricevono più soldiSono arrivati per completare gli studi. E ora che nel loro Paese la tensione è alle stelle con proteste e venti di guerra si trovano in notevoli difficoltà. Dalla famiglia non riescono a ricevere ... ilgiorno.it

Iran, la violenta repressione di Khamenei: 30 mila morti in 48 oreTrentamila morti in sole 48 ore. Sarebbero questi i numeri delle vittime della repressione iraniana tra l’8 e il 9 gennaio scorso. Una ... iltempo.it

arte, voci e presenza civile a trieste per un iran libero, piazza ponterosso diventa simbolo di memoria e solidarietà Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

` : ’` Oggi a #Roma, davanti all’Ambasciata iraniana, la Segreteria Nazionale della @cislfp ha partecipato al sit-in promosso dalla @CislNazionale in solidarietà del popolo dell’ #Iran in lotta! x.com