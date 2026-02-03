Iran l’ora della solidarietà Donazioni per gli studenti | Non ricevono più soldi
In Iran, gli studenti stranieri che studiavano nel paese ora si trovano in difficoltà. Sono arrivati per completare gli studi, ma con le proteste e la crescente tensione, molte donazioni sono sparite. Ora fanno fatica a coprire le spese e alcuni temono di dover tornare a casa senza aver concluso il percorso.
Sono arrivati per completare gli studi. E ora che nel loro Paese la tensione è alle stelle con proteste e venti di guerra si trovano in notevoli difficoltà. Dalla famiglia non riescono a ricevere soldi, le borse di studio, anche se sono risultati idonei, ancora non sono state erogate. Per loro la Caritas ha attivato uno sportello di ascolto e sostegno economico che è già al completo per le prossime tre settimane. "Abbiamo iniziato giovedì – dice Ahmet Erdem, 30 anni, responsabile dell’area immigrazione di Caritas Pavia – e abbiamo incontrato i primi 5 studenti. Altri hanno preso appuntamento per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
