Io sono Farah pessime notizie in arrivo | il cambio improvviso

Nei prossimi giorni, Canale 5 cambierà la programmazione della soap Io sono Farah. A partire da mercoledì 3 febbraio, la fiction turca non andrà più in prima serata come di consueto. La decisione ha colto di sorpresa gli spettatori, che dovranno dunque aspettarsi nuovi orari o eventuali modifiche nel palinsesto.

Negli ultimi giorni è arrivata una notizia che non ha certo entusiasmato gli appassionati di fiction turche: la programmazione in prima serata della soap Io sono Farah subirà dei cambiamenti su Canale 5 a partire da mercoledì 3 febbraio. La serie, che finora aveva occupato gran parte della fascia serale con più episodi consecutivi, vedrà ridotta la propria durata nel palinsesto serale, una scelta che ha già acceso reazioni di preoccupazione tra i fan più fedeli. Questo aggiustamento non è stato improvviso, ma è figlio di alcune settimane complicate per il titolo sul fronte degli ascolti. Secondo quanto riportato, i dati di audience del martedì sera non avrebbero soddisfatto le aspettative della rete, mettendo così in discussione lo spazio serale della serie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

