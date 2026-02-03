Io sono Farah 2 replica puntata del 3 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 3 febbraio, va in onda la nuova puntata di “Io sono Farah”. La soap turca torna in streaming con un episodio in cui Farah cerca di convincere Tahir. La donna gli confessa di amare Behnam, sperando di farle cambiare idea e tornare da lui. La scena si svolge in modo intenso, con Farah che tenta di risolvere la crisi tra i due.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 3 febbraio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir, viene colpita Gonul.

