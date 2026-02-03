Intestino l' effetto-birra senza berla | un problema per il corpo

Alcune persone si svegliano sentendosi stanche e confusi, come se avessero bevuto troppo. Ma in realtà non hanno toccato niente di alcolico. La causa potrebbe essere legata a come il loro intestino reagisce a certi processi, senza bisogno di bere birra o alcol. È un problema che sta emergendo sempre di più tra chi soffre di disturbi digestivi e non solo.

Immaginate di sentirvi ubriachi senza aver bevuto una goccia di alcol. Per alcune persone, questo è realtà. Si chiam a Auto-Brewery Syndrome (ABS), o sindrome della fermentazione intestinale, riscontrata per la prima volta nel 1952 in Giappone, una condizione rara in cui l ’intestino trasforma i carboidrati ingeriti in etanolo, creando un vero e proprio “birrificio interno”. Chi soffre di ABS può manifestare sintomi molto simili all’intossicazione alcolica: sbalzi d’umore, confusione, vertigini, difficoltà di coordinazione, nausea, gonfiore, problemi gastrointestinali e cognitivi. Alcuni casi diventano noti perché le persone presentano alcol nel sangue pur non avendo bevuto, con conseguenze sociali, lavorative e persino legali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Intestino, l'effetto-birra (senza berla): un problema per il corpo Approfondimenti su Intestino Effetto Birra “La birra è un rock’n roll”: artigiani Cna protagonisti del festival della birra Toscana Il tuo intestino ti chiede aiuto: tutte le abitudini che lo stanno rovinando senza che tu te ne accorga Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Intestino Effetto Birra Argomenti discussi: Intestino, l'effetto-birra (senza berla): un problema per il corpo. I batteri intestinali possono far ubriacare anche da sobri - Focus.itSono i batteri dell'intestino l'origine della sindrome dell'autoproduzione di birra, una malattia rara che porta all'accumulo di etanolo nel sangue. focus.it Gli alimenti peggiori per l’intestino: conoscere per evitareScopri quali sono gli alimenti peggiori per l’intestino e come possono influenzare la tua salute in generale. Quando si parla di benessere generale, l’ intestino occupa un ruolo centrale e spesso sott ... microbiologiaitalia.it È Ricco di potassio e Omega 6, fa bene a cuore e ossa, aiuta a svuotare l’intestino, riduce il colesterolo e ha un forte effetto antiossidante - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.