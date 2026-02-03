Intesa apre la nuova fase del risiko bancario

Questa mattina Intesa Sanpaolo ha annunciato l’apertura di una nuova fase nel processo di riorganizzazione bancaria. La decisione arriva dopo settimane di trattative e rumors, e sembra segnare un passo deciso verso una ristrutturazione più profonda del settore. Gli analisti aspettano di capire come questa mossa influenzerà il mercato e le altre banche italiane.

Messina guarda all’estero: creare un polo europeo di wealth management vuol dire consolidare la presenza in paesi come Germania, Francia e Spagna cercando di non incappare nei veti autorizzativi delle autorità locali Le banche al contrattacco. Messina (Intesa Sanpaolo): "Non siamo condizionabili, il governo ci rispetti" Da quando è partito il risiko bancario, c’è sempre stata nei media (e non solo) una convinzione che ha viaggiato sotto traccia: prima o poi in campo sarebbe scesa Intesa Sanpaolo, con un ruolo di grande pacificazione in uno scenario aggressivo il cui obiettivo finale è la conquista di Generali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Intesa apre la nuova fase del risiko bancario Approfondimenti su Intesa Bank Mps, Mediobanca, Lovaglio e il prossimo bivio del risiko bancario Nel panorama bancario del 2026, Montepaschi si conferma protagonista di un nuovo capitolo di consolidamento. Mps-Mediobanca, l’indagine a Milano riapre il risiko bancario Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Intesa Bank Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo chiude il 2025 con utili record; Riflettori sulla riunione Bce. Da Intesa Sanpaolo ad Amazon, nuova raffica di conti trimestrali; Intesa Sanpaolo, conti in crescita: obiettivo 11 miliardi di utili nel piano 2026-2029; Accordo Ue-India, i punti principali dell’intesa più grande della storia di Nuova Delhi. Intesa apre la nuova fase del risiko bancarioMessina guarda all’estero: creare un polo europeo di wealth management vuol dire consolidare la presenza in paesi come Germania, Francia e Spagna cercando di non incappare nei veti autorizzativi delle ... ilfoglio.it Riflettori sulla riunione Bce. Da Intesa Sanpaolo ad Amazon, nuova raffica di conti trimestraliL’agenda della settimana. Da Francoforte non si attendono interventi sul fronte dei tassi. I mercati attendono i dati sul mercato del lavoro Usa ... repubblica.it Un mercato da 1,4 miliardi di persone si apre alle nostre eccellenze. L'accordo commerciale tra Unione Europea e India rappresenta un'opportunità straordinaria per l'Italia e per la Liguria. Nell'intervista di oggi su Il Secolo XIX spiego i numeri di questa intesa: - facebook.com facebook Brescacin (Gruppo misto): “Accordo commerciale Ue-India: vino e #madeinitaly, intesa con India apre i mercati ad export Veneto” tinyurl.com/ss94eh6m x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.