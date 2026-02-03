intesa ancora fuori dal risiko restiamo leader

Mentre le operazioni di fusione nel settore bancario fanno parlare di sé, Intesa Sanpaolo conferma di non voler partecipare al Risiko. La banca ribadisce di voler mantenere la leadership, senza lasciarsi coinvolgere nelle sfide più rischiose. La sua posizione resta ferma: preferisce consolidare il proprio ruolo piuttosto che correre rischi inutili.

Mentre il risiko bancario continua a rimescolare carte e ambizioni, Intesa Sanpaolo resta fuori dal gioco e rivendica la propria leadership. "Ci vorranno anni per raggiungere la nostra posizione, che non cambierà", è il messaggio che l’ad Carlo Messina affida al mercato presentando il nuovo piano d’impresa al 2029. La strategia del gruppo si fonda su numeri che puntano a rafforzare il primato: oltre 11,5 miliardi di utili cumulati nel periodo e circa 50 miliardi destinati agli azionisti in cinque anni tra dividendi e buyback. Tre i pilastri operativi: riduzione strutturale dei costi grazie alla tecnologia, crescita dei ricavi da commissioni e basso costo del rischio, sostenuto da una banca ormai a Zero-Npl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Messina chiude il risiko e registra il sorpasso di Intesa fuori dall’Italia.

Unicredit ha confermato di non essere interessata a partecipare alla trattativa riguardante Montepaschi.

