Intervengono per una lite familiare e vengono minacciati di morte e aggrediti | denunciato un 28enne

Due agenti sono stati aggrediti ieri sera mentre tentavano di sedare una lite in una casa di Milano. La situazione è degenerata quando i familiari coinvolti hanno minacciato di morte gli stessi poliziotti e li hanno colpiti con calci e pugni. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha messo in luce la violenza che può scoppiare anche tra le mura domestiche. Gli agenti hanno poi denunciato un 28enne, sospettato di aver preso parte all’aggressione.

Intervengono per riportare la calma, ed evitare tragedie, in un'abitazione dove è scoppiata una violenta lite familiare e finiscono per essere minacciati di morte e aggrediti. Due poliziotti sono rimasti feriti, ma per fortuna guariranno nell'arco di pochi giorni, dopo che un tunisino ventottenne.

