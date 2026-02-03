Interrogazione del Pd sull' illuminazione | arrivano nuovi impianti e lampeggianti negli incroci a rischio

La consigliera del Pd Maria Gloria Natali ha chiesto spiegazioni sul progetto di nuovi impianti di illuminazione pubblica a Palermo. Durante il Consiglio comunale, ha sottolineato come alcuni incroci rischino ancora di essere poco visibili, soprattutto di notte. La richiesta arriva dopo le segnalazioni dei consigli territoriali, che chiedono interventi più efficaci. Ora si aspetta una risposta dall’amministrazione sui tempi e le modalità di intervento.

Si procederà alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Romea sud a Classe, nonché un nuovo impianto in vicolo San Sebastiano a Ravenna Nell’atto si ricorda come il Comune di Ravenna abbia affidato in concessione il servizio di pubblica illuminazione e semaforica e come, negli anni scorsi, siano stati portati avanti importanti interventi di efficientamento energetico attraverso la conversione dei punti luce a tecnologia led, con benefici in termini di riduzione dei costi e miglioramento dell’illuminazione. Allo stesso tempo, viene evidenziato come, a fronte dell’estensione del territorio comunale e della presenza di zone densamente abitate nel forese, permangano criticità legate alla carenza di nuovi impianti, soprattutto in corrispondenza di incroci, attraversamenti e tratti stradali particolarmente pericolosi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La città di Castellabate ha installato nuovi impianti di pubblica illuminazione.

