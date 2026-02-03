Interrogazione del Pd sull' illuminazione | arrivano nuovi impianti e lampeggianti negli incroci a rischio

Questa mattina, il Pd ha presentato un’interrogazione al Comune per chiedere chiarimenti sui nuovi impianti di illuminazione pubblica. La consigliera Maria Gloria Natali ha evidenziato come alcuni incroci siano ancora poco sicuri, soprattutto di notte. La richiesta arriva dopo le segnalazioni dei Consigli territoriali, che hanno evidenziato criticità in alcune zone. Ora si attende una risposta dall’amministrazione comunale.

Con un'interrogazione presentata in Consiglio comunale, la consigliera del Partito Democratico Maria Gloria Natali ha chiesto chiarimenti in merito alla programmazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, con particolare riferimento alle criticità segnalate dai Consigli territoriali nelle.

