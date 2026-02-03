Interdittiva antimafia la Cassazione mette un punto fermo | la decisione del Tribunale prevale su quella della Prefettura

La Cassazione ha chiarito le regole in materia di interdittive antimafia. La decisione delle Sezioni Unite mette fine a ogni ambiguità, ribadendo che la sentenza del Tribunale prevale su quella della Prefettura. La questione era sul tavolo da tempo e ora la Corte Suprema ha deciso una volta per tutte, fissando un principio chiaro per le future controversie.

In tema di "Interdittiva Antimafia" la Cassazione a Sezioni Unite (R.G. n. 774625) interviene con una fondamentale e quanto mai attesa decisione, mettendo un punto fermo sulla vexata quaestio relativa a un eventuale contrasto tra quanto deciso dalla Prefettura e quanto deciso dal Tribunale (Misure di Prevenzione). Lo scorso 11 dicembre, infatti, il giudice nomofilattico ha statuito un puntuale confine tra quelle che sono le competenze del Tribunale (M.P.) e quelle della Prefettura, precisando che in caso di contrasto o diversa valutazione, l'eventuale decisione del Tribunale che escluda l'infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa, prevale su quella della Prefettura di senso contrario.

