L’Inter non potrà portare i tifosi in trasferta fino al 23 marzo. La decisione arriva dopo l’incidente durante la partita contro la Cremonese, che ha spinto le autorità a vietare tutte le trasferte dei supporter nerazzurri. La misura mira a evitare altri problemi e garantire maggiore sicurezza.

Stretta immediata sulle trasferte dell’Inter. Dopo quanto accaduto durante Cremonese-Inter, le autorità hanno disposto il blocco delle trasferte per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo. Il provvedimento arriva a seguito del petardo esploso nel settore ospiti, finito vicino al portiere Emil Audero. L’autore del gesto è stato identificato e denunciato. La misura impedirà ai sostenitori dell’Inter di seguire la squadra nelle prossime gare esterne. Una decisione che, pur colpendo un episodio circoscritto e attribuito a un singolo, riaccende il dibattito sulle sanzioni collettive applicate al tifo organizzato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, trasferte vietate fino al 23 marzo dopo il caso Audero

Approfondimenti su Inter Transferte

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Inter Transferte

Argomenti discussi: Trasferte vietate ai tifosi di Lazio e Napoli fino a fine stagione dopo gli scontri sull'A1. Ma non varrà per il derby con la Roma; Scontri ultrà sull'A1: vietate trasferte a tifosi Napoli e Lazio fino a fine stagione; Caso Audero, Viminale verso la linea dura. L'Osservatorio: Valutiamo il divieto di trasferta; Vietate le trasferte ai tifosi di Napoli e Lazio fino al termine della stagione: la decisione dopo gli scontri.

Il petardo di Cremona costa caro: trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo prossimoLo ha deciso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in seguito ai gravi disordini che si sono verificati domenica scorsa con il ferimento di Audero, portiere della Cremonese. Il derby con il M ... ilgiorno.it

Petardo contro Audero, trasferte vietate all'Inter fino al 23 marzoTrasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo dopo il lancio del petardo che ha colpito il portiere della ... cremonaoggi.it

#Inter, trasferte vietate ai tifosi per 3 giornate di campionato: via libera per il derby col #Milan calciomercato.com/liste/inter-tr… x.com

Non usa giri di parole il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per criticare l’eventuale decisione di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo lo scoppio del petardo in #CremoneseInter. Le sue ragioni. #Carnevali: «Questa è una cosa che mi fa inca - facebook.com facebook