Inter trasferte vietate ai tifosi fino al 23 marzo Ma al derby col Milan la Curva Nord ci sarà

La Prefettura ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire le trasferte fino al 23 marzo, dopo quanto accaduto a Cremona e il petardo che ha colpito Audero nel match contro la Juventus. Tuttavia, al derby contro il Milan, la Curva Nord sarà presente, anche se con restrizioni. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e le autorità, che cercano di garantire la sicurezza senza penalizzare troppo i supporter.

Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. È questa la decisione presa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in seguito al petardo che domenica scorsa è stato lanciato dal settore occupato dai tifosi nerazzurri a Cremona e che ha colpito il portiere di casa Emil Audero. "A seguito dei gravi disordini verificatisi - recita il comunicato ministeriale - il ministro dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia". Il provvedimento, informa il Viminale, "è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

